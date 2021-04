Matías Zaldivia está feliz con la llegada de Emiliano Amor a Colo Colo: "Lo conozco, elevará la lucha entre todos"

Colo Colo no podrá contar con uno de sus referentes por tres fechas, ya que Matías Zaldivia fue suspendido luego de ser expulsado ante O'Higgins tras su violenta entrada contra Matías Cahais.

El defensa central analizó el presente del Cacique, y arribo del argentino Emiliano Amor, quien se suma al elenco albo tras petición de Gustavo Quinteros, lo que valoró el ex Arsenal de Sarandí.

"Creo que es necesaria la llegada de Emiliano, nos faltaba por ahí un jugador más. Sabemos que en un club como Colo Colo hay que tener esa rivalidad sana porque te hace elevar el nivel de una, era necesario. A él lo conozco, veo fútbol argentino. Es un jugador muy fuerte, en el juego aéreo es bueno y nos dará características que no tenemos. Cada uno se ganará su lugar en los entrenamientos, será una lucha pero que nos elevará a todos", dijo Zaldivia a radio Futuro.

Luego, señaló que el arribo de Amor no viene a tapar a jugadores jóvenes, como Jeyson Rojas o Daniel Gutiérrez, quienes han mostrado un buen nivel en sus presentaciones.

Daniel Gutiérrez no será tapado por Amor, según Zaldivia - AgenciaUno

"Hay muchos chicos buenos. Jeyson está jugando en una posición que no era la natural de él y lo hace de forma espectacular. Dani también, le tocó debutar en un momento que no es el ideal, pero son los que te tocan. Es difícil hacerlo con 18 años en un club grande, tienes que mostrarte en ese segundo. Juega con una tranquilidad que no le pesa, no parece que tenga sólo dos partidos en Primera. Es un chico que trabaja muy serio.

"No sé si es tapar (la llegada de Amor), una vez estás en el plantel, empiezas a competir. Si juegas bien, el que está atrás tiene que esperar. Él se ganó salir jugando y para que lo saquen, tendrá que jugar mal o el que viene atrás tendrá que demostrar. No por venir de afuera te regalarán el lugar", expresó.