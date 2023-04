Matías Catalán era una de las opciones casi seguras que manejó Colo Colo a inicios de año para reforzar la defensa, pero diferentes factores hicieron que el jugador se quedará en Talleres de Córdoba luego de que ejercieran la opción de comprar la totalidad de su pase al Pachuca.

Así las cosas, en el Cacique se vieron obligados a improvisar un lateral derecho y hasta ahora no han podido dar con un titular inamovible, cambiando incluso el esquema en defensa de la mano de Gustavo Quinteros.

Pese a que su arribó terminó por caerse, el argentino nacionalizado chileno avisó que todo puede cambiar a mitad de año, señalando que “en su momento se habló mucho entre clubes, pero yo pertenecía a Pachuca y Talleres tenía una opción de compra que ejecutó, por eso me quedé acá. Acá estoy contento, tenemos un buen presente con el equipo y esperemos seguir así”.

“Hablábamos mucho con el profe, pero no era un tema mío, era algo del club, yo pertenecía a Talleres que ejecutó esa opción por mi pase, por eso estoy acá. Veremos qué pasa a mitad de año”, agregó.

Sobre las variantes que puede entregar en defensa, Catalán declaró que “puede jugar de marcador central. Me gusta jugar ahí, llevo año y medio jugando en esa posición y la verdad me gusta mucho, pero no descarto jugar de lateral tampoco”.

Para cerrar, el jugador comentó lo que fue jugar en el Monumental con la selección chilena ante Paraguay, declarando que “el estadio me gustó mucho, fue muy agradable ese partido. La cancha no estaba parece en su mejor momento, pero no puedo decir mucho porque no la conocía de antes. Habíamos entrenado el día anterior, sabíamos que no estaba en las mejores condiciones, pero se pudo jugar”.