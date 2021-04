Matías Cahais la deja clara tras el patadón de Matías Zaldivia: “Me pidió disculpas, son cosas del fútbol”

Corría el minuto 24 del partido entre Colo Colo y O’Higgins en el estadio Monumental cuando Matías Zaldivia se lanzó con todo en la disputa de un balón, este salió para cualquier lado poco antes y le cayó con fuerte doble plancha a Matías Cahais. Rápidamente se armó la tole-tole, el albo pidió disculpas pero se sorprendió al ver la tarjeta roja y hubo un amago de trifulca. A los minutos, se acercó de nuevo a su compatriota y se fue sabiendo que había cometido un error, por el que hoy pidió disculpas en redes sociales.

Consultado por la acción, Cahais dejó en claro lo que pasó en diálogo con la Redgoleta de RedGol. “Todo bien, son cosas del fútbol, gajes del oficio. Por suerte pude seguir jugando que era lo importante. Después del partido ya me dolía, cuando el cuerpo se enfrió, pero nada grave. Lo importante es que ganamos y que necesitábamos ganar”, recalcó desdramatizando.

Además, reconoció que Matías Zaldivia “en el mismo momento me pidió disculpas, le dije que tranquilo, no pasa nada, son cosas del fútbol. Sabía que me había pegado, pero nos ha pasado a todos y quedan en la cancha, son situaciones del juego”.

Sobre el impacto, jamás temió una fractura, aunque pudo darse. “Me dolió, sentí el golpe, pero tenía la canillera. Sabía que era un golpe y no otra cosa más grave. Sí me dolía, pero se veía que no era grave”, reveló.

Yendo a la cancha, el ex Universidad Católica dijo que “veníamos de dos empates, con dos equipos complicados. Está a la vista el partido que le hizo Audax después a Católica, que le pudo ganar. No jugamos bien, pero el rival era complicado y nos conocía. Ahora nos encontramos con otro tipo de partido. Colo Colo con un muy buen equipo, con algunas ausencias y lo pudimos aprovechar después de la expulsión. El partido estaba parejo antes de eso, nos pusimos en ventaja, rápidamente empataron y se veía un partido difícil porque de mitad de cancha para arriba tienen gente que maneja muy bien la pelota”.

Matías Zaldivia al ver la roja. Ya se disculpó con Cahais, con sus compañeros por dejarlos con uno menos y con el público vía redes sociales. Esperará castigo para volver. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, confesó que “la expulsión cambia el partido. Siempre quedarse con 10 jugadores es complicado, hay que acomodar, quedan espacios. Colo Colo intentó cerrarse, que no entráramos y los defensores casi que manejamos las pelotas libremente, pero en campo contrario hay pocos espacios. Íbamos por afuera y nos costaba, no estábamos cómodos en el partido. Nos costó crear situaciones de gol, no creamos mucho aún con un hombre más”.