Todo mal: Marcos Bolados debe ser operado y queda fuera de lo que resta del Campeonato Nacional

Marcos Bolados marcó un buen gol de zurda para darle el empate a Colo Colo ante Everton en el cierre de la fecha 16 del Campeonato Nacional pero, en la jugada siguiente, pasó de la euforia a la pena: tras saltar, cayó mal, hizo palanca con su rodilla derecha y no pudo seguir en el campo del estadio Sausalito.

El antofagastino se fue llorando, a sabiendas que no era simple su lesión. Y terminó el partido con una férula que le inmovilizó la articulación. “Esperamos que no sea grave”, manifestó su entrenador, Gustavo Quinteros, tras el compromiso, algo que no fue “cumplido” 24 horas más tarde con un clarísimo parte médico emanado desde Pedrero.

“En el partido de ayer 28 de octubre de 2020, sufre esguince grado 3 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Hoy (jueves) completa evaluaciones con el cuerpo médico del club para determinar tratamiento definitivo”, decía el documento.

Pues bien, esas evaluaciones terminaron esta tarde y fueron categóricas: según pudo saber RedGol, Marcos Bolados necesita ser operado y ya tiene agendada una hora para cirugía de su rodilla derecha para este viernes, con el fin de reconstruir lo que se haya roto del ligamento colateral medial de dicha zona.

El tiempo que tendrá que estar fuera de las canchas se determinará una vez se termine la operación y se vea in situ el daño sufrido, pero es un hecho que estará, al menos, tres meses fuera de las canchas, con lo que se perderá casi con certeza todo lo que queda del Campeonato Nacional, cuyo fin está programado para fines de enero.