Marcelo Espina tomó la decisión de renunciar a Blanco y Negro, en su cargo de gerente deportivo de Colo Colo cuando el club albo era uno de los colistas del fútbol chileno, a horas de medirse ante Unión Española en un duelo clave para seguir con opciones de seguir en Primera.

El ex volante dejó el equipo del Monumental en el peor momento, cuando estaba abajo, y señaló que fue por diferencias por el entonces presidente Aníbal Mosa.

Ahora Espina, en su calidad de comentarista en ESPN analizó la situación del cuadro blanco, señalando que gracias a su gestión se encuentra en la parte más alta del Campeonato Nacional.

"A Falcón y Fuentes los traje yo, a Zaldivia, Opazo y Suazo los renové yo: a Costa lo traje yo, a Bolados lo renové yo; a Quinteros lo traje yo. El silencio y el tiempo me va a dar algo de razón", dijo el Calamar.

"Cuando yo planteé el proyecto, sabía que yo no lo iba a ver ejecutado. Lo dije públicamente. No me iba a quedar más de tres años, yo mismo me había puesto fecha de vencimiento", agregó el ex 8 de Colo Colo.

Luego, remató con que "el silencio puso las cosas en su lugar. Colo Colo va a ser campeón. Reconocí que me equivoqué en algunas cosas, pero la planificación que yo pretendí hacer, tarde o temprano, las cosas iban a terminar resultando".

El Cacique vuelve a salir a la cancha este domingo, cuando desde las 16:30 horas se mida ante Universidad de Chile en Rancagua.