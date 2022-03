Marcelo Barticciotto apoya con todo a Pablo Solari por sus ganar de levantar la Copa Libertadores con Colo Colo: "Está bien la declaración, no debe ponerse límites"

Colo Colo vuelve a la Copa Libertadores de América luego de un año de ausencia, y en el interior del plantel albo están muy ilusionados, porque Pablo Solari dijo que está el deseo de ganarla.

Las palabras del delantero argentino del Cacique trajeron cola, porque de inmediato vinieron los análisis sobre si el cuadro de Gustavo Quinteros le podrá pelear a los equipos brasileños, que han dominado en el torneo en las últimas temporadas.

Pero los dichos del Pibe fueron apoyados por alguien que ganó el certamen continental con los albos, ya que Marcelo Barticciotto está muy de acuerdo con lo que señaló el ex Talleres de Córdoba.

"Desde adentro está bien la declaración, uno como futbolista, para mí, no debe ponerse límites, porque en definitiva uno cuando juega tiene confianza y más allá de las realidades quiere ganar y dar lo mejor", dijo de entrada el Barti en radio Cooperativa.

"Desde el lado de adentro me parece que la declaración está bien, yo no estoy de acuerdo cuando se dice que la meta es pasar la fase de grupos, y uno se está poniendo límites desde ese momento, más allá de que sea realista, pero desde adentro hay que declarar de esa forma, que van a pelear por todo, que va a ser difícil, pero que los sueños están, en realidad no hay límites", agregó.

Para finalizar, el ex puntero derecho explicó que son otras personas las que deben tomarse todo con calma, pero los equipos siempre deben salir a vencer.

"Desde afuera nosotros podemos poner la pelota en el piso, pararla y decir que es complejo, por los antecedes sobre todo", finalizó.