Leonel Herrera hace pebre a Marcelo Espina: "Como gerente técnico ha sido un desastre en Colo Colo"

Colo Colo pasa por el momento deportivo más terrible de su historia, porque está en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, y con ello, bajando a Primera B.

La gestión de Blanco y Negro, sociedad anónima que controla al Cacique, ha sido paupérrima y recibe críticas, una de ellas es la de Leonel Herrera, histórico jugador albo que apuntó sus dardos a Marcelo Espina, el gerente deportivo del club.

"Espina jugó en Colo Colo, yo no puedo desconocer de que fue tremendo aporte. Pero ahora como gerente técnico ha sido un desastre, de todos los jugadores que ha contratado ninguno ha dado resultado. Por ejemplo, el sueldo que gana Blandi y no ha hecho nada", dijo el ex zaguero.

"Primero pasa por la presidencia. Los problemas con la Ley de Protección de Empleo también es una de las causas de esta crisis, porque indispuso a los jugadores con los dirigentes. Después el gerente técnico, Marcelo Espina. No sé qué visión tienen los dirigentes de contratar a gente que no conoce el medio", agregó.

Colo Colo está descendiendo - AgenciaUno

Para el finalista de la Copa Libertadores de 1973 lo que vive el equipo de sus amores es dramático y triste, según sus palabras a La Cuarta.

"Es lamentable lo que ocurre. Colo Colo nunca se había visto en una situación como esta. No será fácil que se salve del descenso. No muestra mejoría en el juego. Con Valdivia yo estoy seguro que el equipo mejorará, pero hay que sumar", expresó.

Colo Colo vuelve a la cancha este martes, cuando se mida a Deportes La Serena en una verdadera final, porque es el equipo que los supera en la pelea por no descender.