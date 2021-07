Leo Gil apoya con todo a Gustavo Quinteros y le pega flor de palo a la UC: "Fueron mezquinos"

Un aburrido clásico se jugó el pasado sábado en San Carlos de Apoquindo, porque Universidad Católica y Colo Colo igualaron sin goles, encuentro que volvió a analizar el volante albo Leonardo Gil.

El mediocampista argentino-chileno comentó que le pareció muy pobre lo mostrado por los cruzados en calidad de local, y señaló que se toma el encuentro como una derrota.

"Yo creo que lo dije cuando terminó el partido, yo me fui como si hubiésemos perdido, el equipo pudo hacer mucho más. Lo de Católica fue mezquino igual, pero fuimos superiores. El partido se hizo más parejo hasta que nosotros empezamos a proponer un poco más, también se entiende que hay mucha presión, pero con mucha cautela de no cometer ningún error", dijo el zurdo a ESPN.

El Colo, además, analizó la nueva posición en el campo que le dio el entrenador Gustavo Quinteros, quien prefiere ahora al volante en una zona más cercana a los delanteros, casi como un 10, para dejar en labores de contención a César Fuentes y Vicente Pizarro.

Gil tuvo un cruce con Asta-Buruaga - AgenciaUno

"Doble cinco es donde más me siento cómodo, donde he jugado toda la vida, pero dependiendo del sistema de interior igual me gusta quedar. Siempre me quedo entrenando porque tengo que potenciarme aún más como jugador. Trato de aprender como futbolista, como doble cinco sé algunas cosas, pero en general es una posición linda y es un lindo desafío", dijo Gil.

"Yo creo que el técnico no solamente sabe lo que yo pienso, nuestro técnico es inteligente y él sabe porque yo juego ahí. Puede ser que presiono más y cansamos más. Va en la mirada del técnico, es muy inteligente y sabe mover las piezas. Uno tiene que confiar y si uno no lo hace, se rompe la relación. Hay que confiar en el técnico, hacer caso y ahí nos da la libertad en los últimos minutos", cerró.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este sábado, cuando se mida con Audax Italiano en un duelo clave por la lucha por el título del Campeonato Nacional.