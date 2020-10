Juan Cristóbal Guarello remeda y le da durísimo a Marcelo Espina: “¡Me cuesta creer que lo haga tan mal!”

Juan Cristóbal Guarello analizó la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores tras la derrota ante Jorge Wilstermann que, de paso, le impidió seguir siquiera en la Copa Sudamericana a partir de la próxima semana.

Y el principal destinatario de sus dardos fue el gerente deportivo, Marcelo Espina. “(Gustavo) Quinteros llegó recién, se encuentra con el muerto, tiene que hacerlo vivir, no puede, pero, ¿quién da la cara en Colo Colo? Antes en los malos resultados el presidente salía, decía algo, había gente. El vicepresidente de ahora (Harold Mayne-Nicholls) que tampoco se ve en estos partidos”, comenzó diciendo en su análisis post partido de radio ADN.

“Colo Colo tiene una estrategia de ocultarlo todo, andar con la del bandido permanentemente como política institucional además de jugar mal. Espina sale a hablar tras el fiasco con Antofagasta por la presión, además fue responsable de la organización del viaje y no admitió ningún error”, profundizó.

Y luego le cayó con todo el Calamar, al que incluso remedó en su tono de voz para dar explicaciones las veces que ha sido requerido por los medios.

“¿Qué va a decir ahora? ‘Muchachos, yo no entiendo dónde ven ustedes, el equipo está bien, ¿dónde lo ven?’ (imitando el tono de voz de Espina). No, ya está bueno. Me cuesta creer que un hombre que estuvo en la selección Argentina, fue ídolo de Colo Colo, fue entrenador y no le fue bien, pero tiene el título, lo dirigió Passarella, qué sé yo… ¡Lo haga tan mal, hue’ón! Además un hombre que se expresa con tanta facilidad que no se plante y diga ‘ya, díganme lo que me quieran decir’. ¡Es increíble!”, disparó.

“Colo Colo es el reflejo de la impotencia en el fútbol”



Siguiendo con el partido, Guarello manifestó que “(Gustavo) Quinteros la tiene clara, el equipo está muy mal. Hay hartos jugadores en Colo Colo, hay plantel, pero ninguno juega bien. Es increíble. Paredes no está para competir a este nivel, Blandi metió un cabezazo al palo que no cambiaba nada para Colo Colo y otro cuando estaban 0-0 que ese debió entrar pero no está al nivel de su precio y Parraguez metió, empujó, por actitud no se queda pero no está para esto”.

“Los rendimientos son terribles. Valencia nada, Bolados dura media hora, Fuentes estaba sobrando, Suazo nada, Costa el menos malo y por lo menos se muestra, Véjar un comienzo ambicioso cuando hubo cierto orden, Insaurralde a puro pegar empujones y enojarse pero lo hicieron temblar cada vez que se arrimaron, Campos no aportó y Opazo que debe aportar en ofensiva tampoco, nada. Ollazos, ollazos, ollazos. Tan clara la tuvo Quinteros que mandó a Parraguez y Blandi para ensuciar el salto de los centrales”, complementó.

Asimismo, recalcó que “Colo Colo está muy mal, física, futbolística y anímicamente. Quinteros le dio un poco de vuelo pero no alcanza y lo dijo: no está para competir el equipo. Y hay que ver la catadura del rival, si ese es el tema. Que te agarre el puntero de Brasil. Te agarraron los bolos que llevan ocho meses sin jugar. Era el grupo más blandito, parecido al que tuvo Delfín y Bolívar. Esa vez perdieron con Delfín y nos pareció un escándalo, pero ahí tenía más argumentos futbolístico. Ahora también, pero Colo Colo viene jugando tan mal que esto ya no sorprende, era una posibilidad quedar eliminado de todo y jugar mal. Era lo más lógico que jugara mal, ahora que perdiera era más difícil, porque el equipo boliviano tampoco entregó mucho”.

Finalmente, dijo que “Colo Colo es el reflejo de la impotencia en el fútbol y no hay un solo jugador que se desprenda de este nivel. Está de cabeza peleando el descenso, lo va a pelear y no sé cómo lo va a hacer Quinteros. Esta eliminación va a doler mucho, va a pegar fuerte. El golpe anímico es muy fuerte”.