Maximiliano Falcón encendió el debate. El Peluca dijo en su canal de Twitch que está abierto a la opción de jugar en la selección chilena si cumple con los dos años que le quedan para nacionalizarse y así poder ser nominado en el equipo de todos.

Pese al apoyo popular por parte de los hinchas albos que podría recibir el uruguayo, los históricos del Cacique no ven con buenos ojos esta chance, sobre todo considerando la gran cantidad de defensores centrales que hoy en día podrían jugar en la Roja.

Gabriel Mendoza y Leonel Herrera padre contestaron el llamado de RedGol para analizar la posibilidad de tener al Peluca nacionalizado. El Coca por ejemplo declaró que “anda bien Maxi Falcón, es un jugador muy querido en Colo Colo, pero ya pensando a nivel de selección, son palabras mayores. Es harina de otro costal. Hay materia prima en Chile para pensar que no hay centrales”.

“Tenemos jugadores en esa zona. Dani Gutiérrez está haciendo bien las cosas por ejemplo en Colo Colo y creo que tendrá a futuro su opción de jugar en la selección. Que Falcón se dedique a seguir haciéndolo bien en Colo Colo y que se deje de hablar tonteras, porque lo desenfoca. Nada más”, agregó el campeón de américa con los albos.

Por su parte Herrera sostuvo que “hay una gran cantidad de centrales, pero en rendimientos están los problemas. Gary Medel cuantos años lleva jugando ahí, cuando de la UC salió jugando como volante de contención”.

“Si quieren incorporar a Falcón, yo no estoy de acuerdo. A pesar de la escases, hay jugadores. ¿Por qué se tienen que nacionalizar jugadores para la selección? Falcón no es malo. Es desordenado, pero no hay que quitarle el mérito en sus ganas y en lo que pone. Dicho esto, no creo que esté para la selección”, concluyó Chuflinga.