Gustavo Quinteros niega oferta desde Medio Oriente y asegura que no está peleado con nadie en Colo Colo: "Estamos trabajando felices en el club"

Colo Colo empezó la temporada 2021 con problemas, porque cayó en la final de la Supercopa ante Universidad Católica, y luego empató en la primera fecha ante Unión La Calera, además, no ha podido encontrar a los refuerzos pedido por Gustavo Quinteros.

El estratega ha sido foco de la noticia los últimos días, debido a que se habló de que tenía una oferta de Medio Oriente, y que estaba peleado con el director Harold Mayne-Nicholls, situación que negó de manera rotunda.

"Me enteré de que han salido noticias falsas y hay que darles importancia. Tuvimos dos objetivos importantes, primero sacarlo de la situación en la que estaba y segundo formar un equipo competitivo para volver a Copa Libertadores y pelear el título. No voy a cambiar, esos son mis objetivos y ojalá en diciembre podamos conseguirlos. La noticia de la oferta es falsa", dijo el estratega.

Acerca de los posibles problemas internos expresó que "no hay ningún problema. Se han hablado un montón de cosas que no son ciertas, no tengo problemas con nadie y estamos trabajando felices en el club. Tuvimos inconvenientes y ahora tenemos un vestuario espectacular, todos motivados, tengo una relación excelente con Daniel Morón, con el presidente hablamos, con Harold también. Lo que sí estamos esperando es que se incorpore el jugador, se hacen gestiones por Emiliano y por otro jugador".

Colo Colo empezó con un empate - AgenciaUno

"Mucha gente habla horas de algo que no es verdad, pero no le doy importancia. Trabajo, analizo a los rivales, estoy muy motivado para poder el mejor equipo para el día sábado. Ojalá plasmar en el campo lo que trabajamos. Lo que se hable no es cierto y no me produce nada. Tengo una relación excelente con Daniel Morón y buena relación con otros dirigentes, también con los jugadores que son un grupo extraordinario. Los refuerzos están contentos, nosotros también, se está trabajando con una gran armonía y esperemos sea una gran temporada", agregó.

Para cerrar el tema, señaló que "tengo excelente relación con Daniel Morón. Tengo buena relación con el presidente y el vicepresidente, no tengo problemas con nadie, entonces no se a que se refieren cuando me dicen eso. Hay muchas noticias falsas, se habla mucho y se engaña a la gente, pero a mí no, me dan risa estas cosas que se dicen. El tema de la oferta, que están todos peleados conmigo, pero no importa, me tengo que enfocar en completar el equipo".