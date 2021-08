Gustavo Quinteros alucina con Vicente Pizarro en Colo Colo: "No falla"

Colo Colo espantó los fantasmas de 2020, el peor año deportivo del club, que lo tuvo a un paso de bajar a Primera B, porque ahora goza de un buen momento y se encuentra en el segundo lugar del Campeonato Nacional.

Uno de los artífices de la situación actual del Cacique es el entrenador Gustavo Quinteros, quien además, alabó el nivel de los jóvenes del cuadro albo, señalando que han sido clave, entre ellos Vicente Pizarro.

"Es un chico que se preparó mucho en la parte física, sacó más fuerza, volumen muscular. Nosotros siempre lo llevábamos a concentrar, porque sé las condiciones espectaculares que tiene, siempre sabe dar pases a sus compañeros, no falla, tiene el pase claro, no pierde la pelota casi nunca y toca para adelante", dijo Quinteros sobre el hijo de Jaime Pizarro a radio Futuro.

"Ante Melipilla le metió un pase a Costa, la otra vez a Morales para asistir a Martín Rodríguez, cambia de frente, hace mucho. Lo que tiene que mejorar es que a veces va en marca hacia adelante, pero es algo que irá aprendiendo. Cuando mejore en la recuperación, que ya es muy buena, será un jugador de alto nivel", agregó.

Solari celebrando junto a Pizarro - AgenciaUno

Pero Pizarro no es el único juvenil que actúa en el cuado blanco, porque Quinteros también analizó los momentos de Jeyson Rojas, Pablo Solari, Daniel Gutiérrez, Luciano Arriagada, entre otros.

"Uno trabaja y ven lo que se está haciendo. Estamos jugando partidos con dos o tres jugadores menores de 20 años titulares. Ha entrado Solari, Pizarro, Arriagada, Daniel Gutiérrez, Soto, pero tenemos tantos juveniles de tantas características que no hace fácil llegar y sacar a alguien de experiencia. Pizarro ahora es un titular como Rojas y Solari, en cualquier momento aparece Cruz, que está creciendo muchísimo. No van a quedarse todos jugando de titular, pero tres o cuatro van a jugar siempre en el mediano plazo, no tengo dudas. Se está haciendo un trabajo integral, donde les estamos dando rodaje", explicó.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este domingo, cuando desde las 17:30 horas se mida ante Curicó Unido en el Monumental.