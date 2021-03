Gabriel Suazo avisa a la ANFP: "No se va a jugar hasta que se arregle lo de Segunda División"

Colo Colo sigue con todo en su pretemporada de cara al Campeonato Nacional y la Copa Chile 2021. Los albos saben que no pueden repetir los errores del torneo anterior, por lo que apuestan todo a ser protagonistas la próxima campaña.

Pero el día lunes el Sifup dejó en duda el inicio del torneo luego que en votación unánime se decidiera el paro del fútbol chileno por la situación de la Segunda División. El medio cupo y la negativa a un ascenso directo sigue siendo un problema para la ANFP, una postura que Gabriel Suazo ratificó desde Talca.

En conferencia de prensa, el volante y lateral del cacique se refirió a la decisión del sindicato, dejando claro que no serán parte del campeonato. "Lo de la Segunda División les afecta, es jugarse la vida todo un torneo por medio ascenso, eso no lo entendemos, no nos explicamos que esto pase en nuestro fútbol. No se va a jugar hasta que se arregle esta situación".

Gabriel Suazo señaló que Colo Colo respetará el paro por la Segunda División. Foto: Agencia Uno

"Trabajamos al máximo para tener una recompensa, pero una mala gestión llega y te lo quita. Tengo varios conocidos en esa categoría y estoy de acuerdo a que se paralice el torneo hasta que se solucione", agregó el jugador.

Ilusión en los fichajes

Colo Colo ya ha asegurado a cinco incorporación con la llegada de Juan Carlos Gaete, Felipe Fritz, Martín Rodríguez, Miiko Albornoz y Leonardo Gil. Para Suazo, los albos están haciendo un gran trabajo en esa área y se ilusiona con lo que puedan hacer sus nuevos compañeros.

"El equipo se está reforzando muy bien, hay jugadores de gran categoría que lo han hecho en el medio nacional y en el extranjero. Martín demostró en México la calidad de jugador que era y esperemos que Leonardo Gil sea un gran aporte, no tengo dudas que será así. Hay una competencia sana en todas las posiciones y eso hace que el rendimiento del equipo sea mejor", lanzó.

Si bien el tema del 9 no está cerrado, Suazo le tiene toda la fe a Nicolás Blandi para borrar el mal 2020 que tuvo. "Nico sabe lo que dijo el entrenador, pero él quiere pelear su opción. Estoy seguro de que está dispuesto a dar todo para jugársela como todos los que estamos. Eso aporta al equipo, a la competencia. Lo he visto muy bien en los entrenamientos, siendo un gran aporte en todo sentido y eso es importante, siempre suma. Esperamos que siga de esa forma".

Por otro lado, las llegadas de Albornoz y Gil dejan al todoterreno sin un lugar fijo en la cancha. "De momento aún hay trabajos físicos y con balón, pero más enfocado en lo físico. Hemos hecho trabajos tácticos, me han ocupado en ambas posiciones y no está definido si me tocará por banda o el centro. Yo trabajo al máximo para ganarme un puesto de titular y luego se verá donde me toca, pero quiero ganarme un puesto de titular", dijo confiado.

Finalmente Suazo recalcó que la pelea por el descenso no será olvidada, sino que dará fuerzas. "Lo que pasa es que en el torneo anterior hubo situaciones extrafutbolisticas que aunque no quieras llegan adentro de la cancha. Eso no va a volver a ocurrir, partiendo por esa base podremos encarar un buen proceso para mejorar en lo futbolístico, tener esos argumentos de superar al rival. Las ultimas 10 fechas tuvimos un cambio de actitud que se notó, de no querer perder ningún balón y eso lo tenemos que mantener desde el primer partido, pero también le agregaremos buen fútbol".

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.