Esteban Paredes vuelve muy afilado tras el receso: “A todos los arqueros nos ha tapado a goles, ha hecho cosas increíbles”

El primer partido en el regreso del Campeonato Nacional lo protagonizarán Colo Colo y Santiago Wanderers. Y en él, Miguel Pinto espera estar, aunque viene siendo suplente tras Brayan Cortés y está aportando con toda su experiencia en el desarrollo del iquiqueño y de Darío Melo.

Pero el ex Universidad de Chile no es el único experimentado del plantel albo. Sobre Esteban Paredes, quien sufrió una fractura costal en el duelo ante Palestino en el verano y de ahí que no ve acción, hay dudas. Más después de que cumplió 40 años. Pero para Pinto, Visogol está 10 puntos.

Así lo reveló en conversación con DaleAlbo. “A Esteban lo veo en un muy buen momento, él sabe cuándo tiene que entrenarse, cuando tiene que apurar, pero a la hora de estar en el área…. Estas últimas cinco semanas ha hecho las cosas increíbles. A todos los arqueros nos ha tapado a goles”, sentenció.

“Sigue siendo el goleador de siempre, más allá de su condición física, sabe cuándo tiene que apurar. No hemos tenido la posibilidad de tener amistosos. En los entrenamientos anda súper bien”, complementó el golero sobre el delantero que se ha mostrado feliz y con todo el ánimo en sus redes sociales en los días previos al regreso del fútbol chileno.

Otro que está recuperado es Matías Fernández. “A Matías lo he visto cada vez más suelto, pero ya está como si nada, lo veo pasando entre dos y tres nuevamente. Verlo así te hace recordar los mejores momentos de Matías, qué me lo vas a decir a mí. Súper contento por ellos y todos los compañeros de equipo. Eso te da tranquilidad, te da confianza”, destacó el ex O’Higgins.

Miguel Pinto "sufrió" al mejor Matías Fernández en 2006 en Colo Colo, cuando atajaba en la U. Hoy ambos se disfrutan como compañeros. | Foto: Guille Salazar

Las ansias del regreso del Campeonato Nacional



Tras el anuncio oficial, la ansiedad comenzó a hacer de las suyas en los futbolistas. “Esperamos mucho tiempo, lo esperábamos hace bastantes semanas. Hemos estado trabajando bastante bien. Ya queríamos una confirmación y la tenemos de las dos primeras fechas”, reveló Pinto.

“Es un montón de tiempo para todos, es una incertidumbre cómo van a comenzar los equipos. Obviamente con el rival que siempre de antemano se estudia, se conoce, sabemos que Wanderers es un equipo muy fuerte, que va a la marca mano a mano, que le gusta presionar. Esperamos estar a la altura”, profundizó.

Además, recalcó que esto repercutió en el ánimo. “Hoy en el entrenamiento había un ambiente muy alegre, con muchas ganas de que llegue el fútbol. Lo vivimos muy similar a como lo están viviendo ustedes. Como protagonistas queríamos que se jugara una fecha y que los equipos cumplan con la normativa para que esto no se detenga”, meditó.

Finalmente, dijo que no tendrán problemas. “A nosotros no se nos olvida jugar, la calidad que tiene cada uno la tiene que expresar de la mejor forma, arriba del ciento por ciento. Estamos conscientes de que tenemos que ser un equipo bastante unido. Veo el nivel que tienen, están entrenando con todo. Eso me deja tranquilo para enfrentar a los rivales”, remató.