Carlos Caszely se toma como broma la llegada de Luis Jiménez a Colo Colo: "¿Es 28 de diciembre?"

El ex goleador de los albos conversó con Redgol no cree que el Mago sea una carta importante para el equipo de Gustavo Quinteros, asegurando que su retiro está cerca y que demostró en Palestino que ya no está para los 90 minutos.