Actualidad de Colo Colo: así llegan los albos al Campeonato Nacional 2021

Colo Colo va por su esperada revancha en el Campeonato Nacional 2021. Los albos saltan a la cancha este sábado a enfrentar a Unión La Calera en el primer partido del torneo, donde necesitan con urgencia ser protagonistas.

El equipo de Gustavo Quinteros se salvó con los justo del descenso, pero con eso ya en el pasado se enfocan en volver a los éxitos que han marcado su historia. El técnico ha hecho varias modificaciones, con la salida de los referentes como Esteban Paredes y Julio Barroso como la principal novedad.

Ahora, Colo Colo pone todas sus fichas en rejuvenecer al plantel y así intentar pelear el título que tan lejano estuvo en el 2020.

Colo Colo quiere volver a celebrar en el Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

Refuerzos de Colo Colo

Juan Carlos Gaete (Cobresal, Chile), Felipe Fritz (Unión Española, Chile), Martín Rodríguez (Mazatlán, México), Miiko Albornoz (Hannover 96, Alemania), Leonardo Gil (Vasco da Gama, Brasil). A detalles está Fabricio Formiliano (Peñarol, Uruguay).

Suspendidos de Colo Colo

Los suspendidos de Colo Colo para el inicio del torneo son Marcos Bolados (un partido) y Maximiliano Falcón (cuatro partidos). Por lesión son bajas Matías Zaldivia, Óscar Opazo, Miiko Albornoz y Nicolás Blandi.

Plantilla de Colo Colo

Arqueros

Brayan Cortés, Omar Carabalí y Julio Fierro (Sub 21).

Defensas

Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Benjamín Jerez (Sub 21), Agustín Ortiz, Jeyson Rojas (Sub 21), Miiko Albornoz, Brayan Véjar, Óscar Opazo, Felipe Campos,Bruno Gutiérrez (Sub 21) y Daniel Gutiérrez (Sub 21).

Mediocampistas

César Fuentes, Bryan Soto (Sub 21), Vicente Pizarro (Sub 21), Leonardo Gil, Gabriel Suazo, Williams Alarcón (Sub 21), Jorge Araya, Leonardo Valencia, Ignacio Jara, Carlo Villanueva (Sub 21) y Joan Cruz (Sub 21).

Delanteros

Martín Rodríguez, Juan Carlos Gaete, Felipe Fritz, Marcos Bolados, Gabriel Costa, Pablo Solari (Sub 21), Nicolás Blandi, Javier Parraguez, Iván Morales y Luciano Arriagada (Sub 21).

Formación de Colo Colo

Según lo visto en la Supercopa y los refuerzos disponibles, Colo Colo jugará el Campeonato Nacional con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Felipe Campos (Fabricio Formiliano), Maximiliano Falcón (Daniel Gutiérrez), Gabriel Suazo (Miiko Albornoz); César Fuentes, Leonardo Gil (Martín Rodríguez), Gabriel Costa; Pablo Solari (Marcos Bolados), Iván Morales (Javier Parraguez) y Juan Carlos Gaete (Felipe Fritz).

