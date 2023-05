La familia alba con pena tras la derrota ante Boca: “Emocionalmente Colo Colo no pudo aguantar el partido”

Colo Colo tuvo una noche lamentable en el Estadio Monumental y fue superado por 2-0 ante Boca Juniors en esta fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2023, resultado que lo dejó con tarea si lo que quiere es clasificar a la ronda de octavos de final del torneo continental.

El Cacique se quedó estancado con cuatro unidades y una diferencia de menos uno en goles, ubicándose en el segundo lugar, a tres del puntero argentino y a la espera de lo que hagan mañana Deportivo Pereira ante Monagas en Colombia (ambos equipos con un punto).

Sobre lo que fue el partido Hugo González, Eddio Inostroza y Ricardo Dabrowski contestaron el llamado de RedGol para analizar el rendimiento del Cacique, siendo el error de Maximiliano Falcón uno de las situaciones más cuestionadas por la familia alba.

“Son accidentes de la posición, pero no se puede fallar así ante Boca. Había que hacerla más fácil, como jugar a la banda o reventarla. Ante equipos así no se puede fallar. Es lamentable el error de Falcón” , afirmó González.

En ese sentido, el ex defensor sostuvo que “los argentinos tienen ese plus extra. Son equipos con mucha experiencia, que te manejan el partido, sobre todo con la expulsión de Palacios. Lamentablemente las situaciones de Colo Colo no las pudo concretar y Boca fue superior”.

Por su parte Inostroza, ex ayudante del mítico equipo de Mirko Jozić, declaró que “el Colo Colo 91 ante este Boca hubiese terminado en un buen baile nuestro. No es un equipo poderoso, pero se dieron varias de las cosas que hemos visto en el campeonato. Falcón creyéndose ese jugador que no es, pero eso también es culpa del propio medio que lo infla tanto”.

Por último Dabrowski afirmó que “Colo Colo no tuvo efectividad. Por lo menos pudo haber marcado un gol en los primeros minutos, lo que nos daba otro partido. Este partido refleja mucho lo que son los niveles de competencia locales, me da la impresión que este Boca jugó de chico a grande, de contragolpe y así lo ganó.

El 2-0 de Boca sobre Colo Colo:

“Emocionalmente Colo Colo no pudo aguantarlo. La expulsión es una reacción de impotencia y eso marca el partido, porque regalas mucho”, agregó.

Sobre el final, el goleador del Cacique campeón de América en 1991 se mostró confiado en el rendimiento de Damián Pizarro: “Hizo un buen partido. Por ahí le faltó el gol, pero eso no quita el esfuerzo que hace en cada partido. Con la experiencia las oportunidades las va a aprovechar de mejor manera”.

El próximo partido del Cacique en esta Copa Libertadores 2023 será ante Monagas en Venezuela el martes 23 de mayo a partir de las 18:00 (hora chilena) en el Estadio Monumental de Maturín.