Colo Colo sigue en la búsqueda del 9 que tanto ha pedido Gustavo Quinteros. Desde la salida de Esteban Paredes que el DT del Cacique viene buscando un goleador de raza y Christian Santos no pudo tener continuidad por diversos motivos. Pero ahora sí llegará un centrodelantero y el nombre puede ser una bomba a nivel continental: Patricio Yáñez se la jugó con todo y manifestó que Paolo Guerrero es el gran tapado albo.

“Me llega de adentro de Colo Colo esto. No me vayan a estar… Me dicen que está a una firma. Es un 9, de selección. No se ha dado a conocer. Atacante, goleador, seleccionado por varios años. Calificado como uno de los mejores jugadores de la historia de ese país”, argumentó el ex seleccionado chileno en ESPN F90.

Asimismo, complementó diciendo que “vamos a ver qué pasa, pero la información de adentro de Colo Colo es que está todo muy atado, duración del contrato, tiempos y temas económicos. Tendría que estar acá el próximo lunes. Es Paolo Guerrero”.

Por su parte, Marcelo Barticciotto complementó recalcando que “no tengo nombres, pero está casi listo el 9. Falta muy poco, cerrarlo, pero ya está hablado, hay acuerdo y eso. El que más lejos está en este momento es Ávalos, no han sabido nada de él. Le hicieron una oferta y todo. Si no es Paolo Guerrero, como dice Pato, sale de Juan Martín Lucero, Wanchope Ábila o Cristián Tarragona”.

Paolo Guerrero tiene 37 años y está sin club tras terminar contrato con Internacional de Porto Alegre. En Brasil lleva casi una década tras defender las camisetas de Corinthians y Flamengo antes del Colorado, país en el que recaló tras hacer destacadas campañas en la Bundesliga en Bayern Múnich y Hamburgo. Sigue siendo puntal de la selección de Perú, donde anota cinco Copa América y un Mundial en Rusia 2018.