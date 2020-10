Raúl Ormeño le prende velitas a Quinteros: “Tiene bagaje, condiciones y experiencia para sacar adelante a Colo Colo”

No cabe ninguna duda que Colo Colo está viviendo uno de sus peores momentos futbolísticos. En ese sentido, Raúl Ormeño, histórico jugador del club y campeón de la Copa Libertadores 1991, se refirió a este panorama y expresó su confianza en el trabajo y “experiencia” de Gustavo Quinteros.

En conversación con radio Cooperativa expresó que “todos decían que (Mario) Salas debía ser el técnico y lamentablemente para Mario no fue así. En el caso de Quinteros hay que esperar, pero tiene bagaje, condiciones y experiencia para sacar adelante a Colo Colo. Esperamos que sea así, pero hay que tener paciencia y todos debemos pensar en positivo”.

“En el 75’ teníamos un equipo que andaba del octavo para abajo y no pensábamos estar en los primeros lugares. Después del 73 vino una sequía, donde llegaron muchos jugadores, trajeron como técnico a Ferenc Puskas (N. de la R.: legendario ex delantero húngaro de Real Madrid) y no rindieron, y Puskas se terminó yendo. Colo Colo ha pasado por muchos ciclos malos y ha salido adelante, y no me cabe duda de que será así, porque ahora Colo Colo tiene jugadores como para salir adelante”, agregó.

Imagen de la celebración de los 25 años de ganar la Copa Libertadores. (FOTO: Agencia Uno)

“Son rachas que los equipos y los jugadores tienen. A nosotros nos pasaba que atacábamos todo el partido, pero nos llegaban una vez y nos hacían el gol y perdíamos el partido. Mucha gente que no está capacitada para entender que el fútbol es ilógico y no siempre ganan los mejores”, complementó.

Finalmente, apeló a la experiencia de los jugadores más experimentados para salir de este mal momento futbolístico: “después, viene un nerviosismo y los mayores del grupo tienen que hacese cargo para ayudar a los más jóvenes para salir de estas crisis”.

Recordemos que este miércoles a las 16:00 horas, Colo Colo visita a Everton, por la jornada 16 del Campeonato Nacional, y que podrás seguir todos los detalles del encuentro junto al equipo de RedGol.