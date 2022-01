Pablo Mouche fue uno de los futbolistas que dejó Colo Colo antes del comienzo de la pasada temporada y siente que los más experimentados quedaron como los señalados en la campaña en la que el equipo luchó por no descender

Pablo Mouche es uno de los nombres propios del mercado de fichajes en Argentina pues es uno de los refuerzos estelares del recién ascendido Barracas Central pero pese a que el tiempo ha pasado, su etapa en Colo Colo sigue estando muy fresca en su memoria e hizo repaso del final de la misma.

En una entrevista con Espn F360, el argentino hizo un balance de ese paso. "En líneas generales, mis dos años y algunos meses fueron muy positivos. Recién hablábamos fuera de cámara y salvo el último mes y medio o los últimos partidos pude ser más irregular o intermitente. Se puede analizar de muchas maneras. Pero mi paso por Colo Colo lo veo muy positivo", señaló.

El ex de Boca Juniors fue uno de los de más experiencia que salió tras la campaña en la que el Cacique peleó por no descender junto a Esteban Paredes, Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde, por lo que tiene una gran duda con el actual técnico del equipo. "Le preguntaría a Quinteros si él fue el que sacó a los más grandes. No coincido en que sean el problema los más grandes. Ahí está errado el concepto", manifestó.

Pablo Mouche salió de Colo Colo tras la temporada 2020. (Foto: Agencia Uno)

"Se le dio mucho poder al joven, a que el joven sea rebelde, a que decida y hable cuando quiera y todas esas cosas. El grande tendría que ser ejemplo. Pero fue pasando el tiempo y el grande no fue visto más como ejemplo, fue visto como el villano. Desde la perspectiva de los jóvenes, no para el técnico o el dirigente. Por lo menos en mi época, al grande lo veía con otro concepto", añadió.

Mouche contó, además, que se acercó a otro equipo chileno en su momento. "Estuve muy cerca de La Serena cuando salí de Colo Colo. Tuve una propuesta concreta. Al mismo tiempo salió lo de Uruguay, fue una decisión familiar. Uruguay está más cerca, ya conocíamos Montevideo, tenemos gente conocida y nos ayudaba para adaptarnos. Por ese lado tomamos la decisión".

El argentino está convencido de lo bien que le iría con la actual plantilla del Cacique. "Llegó gente nueva con frescura, se fue gente con desgaste de ese año. Hubo una renovación y siempre que hay una renovación, hay una mejora. Yo creo que si hoy estuviera en ese Colo Colo, me hubiese ido igual o mejor que como me fue que, para mí, me fue bárbaro", señaló.