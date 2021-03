¿Palo a Colo Colo? Insaurralde está feliz en Independiente: “Llegué a un plantel joven, sano y con muchas ganas de crecer”

Uno de los futbolistas señalados por la difícil temporada que tuvo Colo Colo el 2020 fue el defensor Juan Manuel Insaurralde, quien partió a préstamo a Independiente y está viviendo un nuevo renacer futbolístico.

El zaguero trasandino con solo dos partidos en cancha se ganó la hinchada y la prensa, pues se estrenó con un gol y está exhibiendo un sólido rendimiento que lo tiene como titular indiscutido para Julio César Falcioni.

En ese sentido, tras la victoria sobre Gimnasia, el Chaco expresó que “llegué a un plantel joven, sano y con muchas ganas de seguir creciendo. Ojalá podamos lograrlo partido a partido. Ganar nos sirve para trabajar más tranquilos”.

El zaguero terminó siendo suplente en el Cacique. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque también comentó lo feliz que está de vestir la camiseta roja: “Mi viejo es fanático de Independiente y está muy contento con todo esto. Me emociono por estar acá, me genera emoción por él. Todo esto se lo dedico a él”.

Recordemos que Insaurralde está a préstamo hasta final de año. Sin embargo, si disputa más del 70 por ciento de los partidos, se renovará el contrato por una temporada más.