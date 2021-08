La racha de 15 partidos sin conocer de derrotas llegó a su fin: Colo Colo perdió por la cuenta mínima ante Cobresal en el estadio Monumental, pero aún se mantiene como exclusivo líder del Campeonato Nacional gracias a la pequeña ayuda de Unión Española, que venció a Unión La Calera.

Sin embargo, cuando se jugaban los minutos finales del encuentro, el Cacique pudo llegar al empate gracias a un penal que sancionó el juez principal por una mano de Mario Pardo. Pero el delantero Iván Morales (90+1’) falló el lanzamiento y los tres puntos se fueron a El Salvador.

Por lo mismo, el goleador Albo utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a los hinchas por su bajo rendimiento, por no convertir el tanto de la igualdad y aseguró que aún siguen mentalizados en alcanzar el título del torneo.

“Hoy no fue mi mejor partido en lo personal, no duden que siempre daremos el 100% para el equipo. Hoy no se pudo, pero seguimos todos juntos”, publicó el artillero Albo en su cuenta de Instagram.

Ahora, Iván Morales se sumará a los trabajos con la selección chilena para afrontar la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y donde espera poder sumar minutos, ya sea ante Brasil, Ecuador o Colombia.

Acá te dejamos la publicación: