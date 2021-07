El recado de Quinteros a los que piensan salir del club: "Mientras estén en Colo Colo no deben bajar los brazos, luchen por jugar"

Gustavo Quinteros ha hecho un buen trabajo en Colo Colo y tiene al equipo peleando cosas importantes tanto en Copa Chile como en el campeonato nacional. Sin embargo, algunos jugadores importantes del plantel no han tenido oportunidades, por lo que no han rotado en los jugadores que ha dispuesto el entrenador.

Entre ellos están Leonardo Valencia y Nicolás Blandi, dos de los futbolistas más caros del plantel. Debido a su poca continuidad es posible que busquen nuevos horizontes cuando se abra el libro de pases, lo que explicó Quinteros en el Monumental.

"Valencia vino de una lesión que lo tuvo casi dos semanas sin entrenar normal, entonces le lleva un tiempo ponerse al cien. Estamos contando con jugadores que vienen al cien, los que vienen de lesiones tienen un período de adaptación para ser tenidos en cuenta", comenzó diciendo.

Luego contó que ellos "después tienen que demostrar que están para jugar, tienen competencia todo el tiempo y tienen que estar muy bien para ganarse su lugar. Uno de los motivos por los que no fue tomado en cuenta es porque venía de una lesión".



Sobre la opción de que salgan jugadores, expresó que "en ese sentido nuestro gerente deportivo es el que se encarga de esas cosas, escucha las ofertas y habla con los jugadores. Yo estoy enfocado todos los días en el equipo, tratar de trabajar lo mejor posible para llegar al próximo partido. Los jugadores que están en Colo Colo no deben bajar los brazos nunca y luchar por jugar, el que no está dispuesto a hacer el esfuerzo y se quiere ir tendrá las puertas abiertas. Esto es algo normal que pasa en los clubes, pero yo necesito dos jugadores por puesto".

Quinteros asegura que los titulares están en muy buen nivel. Foto: Agencia Uno



Sobre lo mismo, se refirió a lo que pasa con el portero Omar Carabalí. "Sempre fue tenido en cuenta, pero en la Copa Chile usábamos a Fierro porque es uno de los juveniles que tenemos en planilla. Hay una competencia muy buena entre los arqueros, por eso Brayan Cortés trabaja siempre al cien por ciento. Siempre hablamos de que hay que tener dos o tres jugadores por puesto, porque son posiciones claves en un equipo donde siempre tiene que haber buen nivel. Hoy Carabalí está a muy buen nivel", manifestó.



Finalmente, se refirió a lo que es la disputa por un puesto para los centrales. "La verdad es que tenemos cada vez más competencia. Aparte de Zaldivia, Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez y Maximiliano Falcón, tenemos a Bruno Gutiérrez que cada vez lo hace mejor. Jugó de lateral y lo hizo muy bien, hoy entrenó de central y lo hizo muy bien", remató, asegurando eso sí que la línea de tres no está en sus planes "porque jugué poco en mi carrera, por ahora estamos muy bien de esta manera".