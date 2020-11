Francisco Sagredo pide la cabeza del directorio de Blanco y Negro: “Lo que han hecho en Colo Colo es una vergüenza”

Colo Colo sigue sin poder ganar una regularidad por el Campeonato Nacional, porque este fin de semana perdió a manos de Palestino y volvieron a aparecer los fantasmas de caer a la Primera B.

Ante esa situación, el periodista Francisco Sagredo estalló en contra de la dirigencia de Blanco y Negro, pues los problemas internos entre el bloque de Anibal Mosa y Leonidas Vial, la distancia entre los dirigentes y el plantel, entre otras cosas, están afectando al rendimiento del equipo, y si se mantienen pueden perder la categoría.

“Ya que están preocupados en el directorio, que hagan una mínima autocrítica. Que se den cuenta que están haciendo tira al club. Que Colo Colo está en los últimos puestos de la tabla con peligro de descender. Que esta lucha fratricida intestinal que tienen en el directorio es impresentable, que lo único que han hecho es hacerle daño al club”, partió comentando en Deportes en Agricultura.

Los Albos sucumbieron ante Palestino y volvieron a la zona roja de la tabla de posiciones. (FOTO: Agencia Uno)

“El paso al costado no es tan difícil cuando se deja el ego, cuando se deja la arrogancia. Lo que ha hecho la dirigencia de Colo Colo es una vergüenza. Esta guerra interna que tienen lo único que ha provocado es la destrucción del club”, agregó.

Pero no fue el único, porque se sumó a estas palabras Manuel De Tezanos, quien expresó que “el patrimonio del club dañado, porque todas estas lesiones no pueden ser coincidencia. Justo el equipo no entrenó en pandemia, que no llegó a un acuerdo y se le están desgarrando, lesionando. Las lesiones de ligamentos son por malos movimientos, pero en ocasiones son por problemas musculares asociados. Es un desastre y estoy de acuerdo, así como despiden a entrenadores, la directiva debe dar un paso al costado”.

Finalmente, volvió a comentar a Sagredo y sentenció que “como quieren tanto al club, porque ese es el discurso: ‘que yo amo a Colo Colo, que sería de cobarde arrancar ahora’. Nadie les dice que arranquen, sino que se vayan no más para que llegue alguien a hacer bien las cosas, porque ellos han sido incapaces, han sido de un nivel de inútiles, de poco eficientes llamativos”.