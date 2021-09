Un día agitado se vivió en Colo Colo, porque cuando todo parecía indicar que Facundo Ferreyra iba a ser el nuevo delantero del Cacique, este decidió cancelar todo cuatro horas antes del cierre del libro de pases y la dirigencia debió trabajar contrarreloj para fichar al venezolano Christian Santos.

En ese sentido, Edmundo Valladares, presidente de Blanco y Negro, se refirió a esta situación en conferencia de prensa y criticó duramente al artillero argentino, incluso mencionó que el tiempo dirá “si fue una falta de respeto” la situación.

“Más que nosotros decir si él faltó el respeto, cuando uno tiene un acuerdo de palabra y no solo eso, porque se avanzó en el tema de contrato con los abogados y representantes del jugador, y finalmente sin mayor explicación a último minuto se nos comunica que no viene, obviamente es una situaciones que nos parece muy mala, es una situación que nosotros no compartimos, porque así no se hacen las cosas”, partió diciendo.

“Cada uno juzgará si es una falta de respeto, pero nosotros somos fieles a nuestra palabra con el jugador y él no tenia ninguna convicción de llegar. Estamos muy contentos, porque si logramos llegar a un acuerdo con un jugador que quería venir, que es del gusto de nuestro cuerpo técnico, de nuestro gerente deportivo. Así que ahora nos mentalizamos en que Colo Colo termine en lo más alto del fútbol chileno”.

De esta manera, Colo Colo termina cumpliendo con una de las grandes peticiones de Gustavo Quinteros a lo largo de la temporada, quien ahora no podrá tener excusas de seguir competiendo y ¿por qué, no? alcanzar el título del Campeonato Nacional.