Claudio Maldonado: "Uno siempre quiere desafíos y si uno de esos es volver para dirigir a Colo Colo estaría muy feliz"

Claudio Maldonado conversó de todo con la prensa de Colo Colo. El ex volante albo recordó sus inicios en el Cacique cuando era solo un niño y también reconoció su sueño de volver a Pedrero como director técnico.

El curicano fue traído a Colo Colo por el mismo José Nestor Pékerman con solo 11 años: "Cuando niño estaba en una academia de fútbol en Curicó que tenía un convenio con Universidad Católica y todos los jugadores que salían de esa academia se iban para allá, como Patricio Ormazábal y los hermanos Álvarez".

"Pero yo era el único que no quería ir a Católica, yo me quería ir a Colo Colo. Obviamente me dijeron que no se podía porque el tema del convenio, pero yo sentía que debía irme a un lugar donde me generará algo y Colo Colo me despertaba muchas cosas. Al final José Pekerman, que estaba encargado de las series menores del club me fue a buscar a Curicó y pude cumplir el sueño de llegar donde yo quería", añadió.

VIDEO | Conversamos con Claudio Maldonado sobre sus mejores recuerdos en el club. ����⚽️



Mira el vídeo completo en nuestro canal de Youtube.



��: https://t.co/v6oefpuYWX #QuédateEnCasa �� pic.twitter.com/COquodVmjX — Colo-Colo (Desde ��) (@ColoColo) May 25, 2020

Además, el ex volante contó qué significó vestir la camiseta alba: "Fue un sueño. Desde niño soñaba con vestir la camiseta de Colo-Colo y poder lograrlo fue más que un sueño realizado. Fue lo mejor que me pudo pasar porque después de vestir esa camiseta vinieron muchas cosas más en mi carrera".

Finalmente, Maldonado reconoció su deseo de dirigir algún día al Cacique: "Me sigo preparando, gracias a Dios ya terminé todos los cursos de entrenador y ya tengo la licencia Pro que es Conmebol. Uno siempre quiere desafíos y si uno de esos es volver para dirigir a Colo-Colo estaría muy feliz".