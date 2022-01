Claudio Borghi es un nombre histórico en Colo Colo y no es ningún misterio que el Bichi está identificado con el Cacique. Hoy el argentino comparte una efeméride con el equipo del estadio Monumental: este 13 de enero se cumplen 30 años de la primera Noche Alba.

Colo Colo venía de conquistar la Copa Libertadores iniciando la larga tradición, una fiesta dedicada a presentar a su plantel para cada temporada venidera. Y en ese tiempo estaba la sabrosa dinámica de los “tapados”.

Hoy sería prácticamente imposible que un equipo como Colo Colo sorprenda con un fichaje sin que antes se filtre de alguna forma, pero ese 13 de enero de 1992 los hinchas albos quedaron atónitos al ver ingresar a la cancha, sin previo aviso, a un tal Claudio Borghi… campeón de México 86 con Argentina.

De hecho, el Bichi quedó para la historia como el primer “tapado” en la historia de las Noches Albas: “no puedo creer que hayan pasado tantos años. Fue una noche muy especial y yo había venido unas semanas antes a firmar el contrato con el club”, contó Borghi a Radio ADN.

Como anécdota de otros tiempos, reveló que “llegué a un hotel en el centro de Santiago y estuve dos días encerrado. No me dejaron salir del hotel e incluso un mozo me había reconocido, pero le advirtieron de no decir nada. Después me metieron a una camioneta con vidrios polarizados”.

Claudio Borghi sentenció que “éramos varios (Hugo Rubio, Aníbal González, Mario Rebollo, John Ahumada y Pedro Arancibia), pero íbamos saliendo de a uno. Era una sorpresa, algunos se deben haber alegrado y otros no. Nunca en mi vida había participado de una presentación de ese estilo y fue bastante interesante”.