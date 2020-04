Claudio Borghi se olvida de Esteban Paredes al elegir el mejor Colo Colo del siglo

Claudio Borghi se olvidó de Esteban Paredes al enunciar la oncena ideal de Colo Colo durante el Siglo XXI. El Bichi les dio el ataque a Alexis Sánchez y Humberto Suazo y omitió al goleador histórico de los campeonatos nacionales.

"Increíblemente un hincha me decía que yo no podía hablar mucho de Colo Colo porque me hice hincha a los 45 años. No, fue a los 28 que empecé a conocer a Colo Colo y no se puede creer algo que no se conoce", reconoció el mundialista argentino a CDF.

Por esto hizo una elección acorde con lo que le había tocado presenciar, especialmente al borde de la cancha. "Elegí el equipo de 2006 con algunas modificaciones porque si no tenía que dejar algunos jugadores afuera", explicó.

En la oncena aparece Claudio Bravo en el arco; Gonzalo Fierro, Miguel Riffo, David Henríquez y Arturo Vidal en defensa; Rodrigo Meléndez con Arturo Sanhueza, Matías Fernández y Jorge Valdivia; Suazo y Alexis en ataque, para un armado en el que un alto porcentaje corresponde al plantel tetracampeón en la década pasada.

"A veces los equipos se sustentan por la cantidad de jugadores de buen pie que tienen, y no creí que fuera necesario hacer modificaciones del mejor equipo que vi de Colo Colo", advirtió Borghi en su exposición.

"No puedo hablar de Colo Colo '73 o más atrás, porque no los vi tanto, pero desde el tiempo que llevo en Chile me parece que son los jugadores de mejor rendimiento que he visto en Colo Colo", completó el Bichi.

