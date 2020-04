Esteban Paredes cuenta un secreto que podría haber cambiado la historia: "Tuve ofertas de la U y la UC antes de llegar a Colo Colo"

Esteban Paredes es sinónimo de Colo Colo. El goleador histórico del fútbol chileno es el último gran ídolo del Cacique, cuadro que este domingo está cumpliendo 95 años de vida.

El delantero recordó su carrera en el Monumental conversando con la cuenta oficial del cuadro de Macul, en un Instagram Live, donde recordó que tuvo opciones de llegar a los archirrivales de los albos: Universidad de Chile y Universidad Católica.

"Fui muchas veces al Monumental siendo jugador de Santiago Morning. Tuve ofertas de las dos universidades antes de llegar a Colo Colo. Después me llama mi representante, me dice que Colo Colo estaba interesado y dije ‘vámonos de una para allá’. No lo dudé. Fue complicada la transferencia, pero afortunadamente se pudo dar. Pensé en retirarme, estaba aburrido, Santiago Morning no me dejaba salir por una u otra cosa y aburre. Había muchas trabas. No quería estar en eso ya", reveló el zurdo.