El ex jugador y entrenador de Colo Colo y hoy comentarista televisivo, Claudio Borghi, anunció que se defenderá de los insultos que ha recibido por mensajería. "Porque una cosa son las redes sociales o Twitter, pero otra cosa es mi teléfono personal", anunció.

La era de la comunicación a distancia parece ser caldo de cultivo para descerebrados que se esconden en el anonimato para atacar de manera cobarde. Y la nueva víctima es Claudio Borghi, quien anunció que irá a la Policía de Investigaciones para descubrir a los culpables del acoso que sufre por Whatsapp.

Después del clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el hostigamiento contra el Bichi no se detuvo. "Estuve hasta altas horas de la madrugada, porque un grupo de chicos, creo que son chicos, voy a averiguarlo… me agregan en un chat que es de ellos en mi teléfono personal y me empiezan a agredir", explicó en Futuro Fútbol Club.

Por esta razón, el ex campeón del mundo anunció que irá a instancias mayores. "Uno puede decir '¿serán de Católica?, ¿Serán de la U?'. No, son de Colo Colo. Entonces, me voy a tomar el trabajo de saber quién les pasó mi número y los voy a denunciar. Porque una cosa son las redes sociales o Twitter, pero otra cosa es mi teléfono personal. Es mi intimidad", sentenció.

Borghi conminó a los hostigadores a dar cuenta de su identidad y presentar las excusas respectivas. "Son como 10 participantes y les dije que esperaba una respuesta escrita de cada uno y que si no la tengo, iré a la PDI, porque ustedes están usando un teléfono privado para faltarme el respeto", advirtió el Bichi.

Claudio Borghi colgó el buzo de entrenador en 2016, luego de su paso por Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, y actualmente se dedica al comentario en TNT Sports y radio Futuro. En su exitoso paso por Colo Colo, el Bichi fue campeón cuatro veces y además llegó a la final de la Copa Sudamericana en 2006.