Claudio Borghi: “Cuando yo estuve, Colo Colo vendió 50 millones de dólares y nadie dijo ‘acá tiene un bono’”

Una curiosa comparación realizó Claudio Borghi sobre la situación que se está viviendo al interior de Colo Colo, que los jugadores no aceptaron la rebaja de sueldo planteado por Blanco y Negro, situación que ha significa un quiebre entre la dirigencia, encabezada por Aníbal Mosa, y los futbolistas, liderada por Esteban Paredes.

Ante esa situación, en conversación con DirecTV Sports, el Bichi realizó una comparación de cómo funciona la concesionaria cuando las cosas marchan bien y, ahora, cuando las cosas marchan mal, económicamente hablando.

“Sé que a Colo Colo el Canal del Fútbol le sigue pagando la mensualidad. El club debería entender, te pongo un ejemplo. Cuando yo estuve el club vendió 50 millones de dólares en jugadores y nadie vino y dijo 'acá tiene un bono, porque hizo un buen trabajo”, partió explicando.

“Entiendo a los jugadores cuando dicen el CDF sigue pagando, pero parece extraño que no entiendan el momento que se está viviendo (a nivel mundial). Qué fácil se pasa del amor al odio. Los jugadores deberían entender la situación que vive el país”, complementó.

Pero eso no fue todo, porque se refirió a la forma de actuar de Mosa y mencionó que “el presidente no puede salir a decir que los jugadores le dieron la espalda al club. Hay que ser más cuidadosos con la forma de declarar. No le doy razón a nadie”, sentenció.