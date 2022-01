Este lunes se transformó en un día histórico para el fútbol chileno. Christiane Endler se metió entre las leyendas del deporte nacional luego de ganar el premio The Best de la FIFA como la Mejor Arquera del mundo en el 2021.

La guardameta del Olympique de Lyon y capitana de la selección chilena consiguió en su tercera nominación el galardón más importante de su carrera. Sin duda un hito tremendo y que la deja en los libros de historia de nuestro país.

Pero durante los premios The Best también se dio a conocer el once ideal de FIFPro del año 2021 con una particular situación. A casi 10 años de haberse coronado campeonas de Copa Libertadores, dos ex Colo Colo integraron el equipo más destacado del mundo.

La propia Christiane Endler y la argentina Estefanía Banini fueron elegidas dentro del elenco que brilló en el último año. La arquera y la mediocampista se ganaron su lugar dentro de las mejores del planeta, haciendo historia tal como lo hicieran hace una década con el Cacique.

En el año 2012, ambas jugadoras integraron el plantel y fueron claves para que Colo Colo se quedara con el título de la Copa Libertadores en aquella mágica noche un 25 de noviembre. Desde entonces sus caminos han tomado distintos rumbos, pero unidos por el éxito dentro de la cancha.

Mientras Endler dio la vuelta pasando por clubes como el South Florida Bulls, Valencia, PSG y Olympique de Lyon, Banini hizo lo suyo con las camisetas del Washington Spirit, Levante UD y Atlético de Madrid, entre otros.

La vida separó sus caminos pero las dos estaban unidas por el éxito. Desde Colo Colo en adelante, se las arreglaron a su manera en un medio tan complejo como el fútbol femenino, para cumplir sus sueños y así hoy ser parte de las mejores del mundo.

Revisa el once ideal del año 2021 para la FIFPro con Christiane Endler y Estefanía Banini