Colo Colo tuvo una visita especial este viernes. Después de haber enviado un especial saludo para felicitar al Cacique por su estrella 33, el histórico Lizardo Garrido llegó personalmente al Estadio Monumental para reencontrarse con su club y celebrar su nueva corona.

"Después de esta enfermedad que es tan cruel, ya estamos bastante mejor, ya pasó todo lo difícil. Contento de estar acá y saludar, reencontrarme con mis compañeros aquí en mi casa, que tanto anhelaba. Tenía muchas ganas de venir, pero lamentablemente no podía", comentó a Dale Albo.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 vivió meses complicados luego de ser diagnosticado con una leucemia linfoblástica. En julio, el Chano recibió un transplante de médula ósea de su hija, María José, y luego comenzó su recuperación desde su hogar.

El apoyo desde entonces ha llegado por parte de todo el mundo colocolino y más. "Agradecer a toda la gente que durante todos estos meses me mandó tanto cariño, no tengo cómo agradecer. Darle las gracias por tanto amor que me brindaron en estos meses que fueron tan duros para mí", comentó.

"Fue un tema transversal, me llamaba la atención tanta gente de fuera de Santiago, de todos lados y de los otros equipos también. Las palabras son puro agradecimiento, cariño, yo creo que las energías de ellos me ayudaron a que pudiera estar parado en este momento", cerró.