Caszely y la Pelucalocura por Falcón: "Me dio lata cuando decían pongamos la cara en la camiseta de Colo Colo"

Maximiliano Falcón ha destacado en este Colo Colo que pelea el descenso. El Peluca pasó de ser un jugador desconocido en Uruguay a estar en la mira de todos los seguidores del Cacique. Carlos Caszely, ídolo del club, analizó el presente del zaguero charrúa.

"Es un jugador uruguayo que nunca baja los brazos, que lucha, corre, mete, pelea y grita. Todos los defensas uruguayos son iguales y este no es la excepción. Él llegó a entregarle eso a la defensa que no tenía Colo Colo. Yo digo perfecto, pero ojalá que lo haga hasta la mitad de la cancha para atrás porque de la mitad de la cancha para arriba se nubla totalmente", argumenta en diálogo con Somos Chile.

"La faceta de él como uruguayo la hace bien. Cuando él se cree Maradona o Francescoli y agarra la pelota, se va para arriba, se pierde ¿A qué lo trajeron? 'Compadre venga para acá, usted es central uruguayo, usted, meta, corra, guapee que es su labor, no trate de ir a arreglar o que no hacen los mediocampista y delanteros porque se desordena'. Esa cuestión la vemos todos los que hemos estado dentro de un campo de juego", añade el Gerente.

El goleador histórico de los albos no se queda ahí y expresa su incomodidad con algunas manifestaciones de cariño de los hinchas al Peluca: "Él se desordena cuando sale de la parte defensiva. Defendiendo es bueno, pero atacando es malo. Así de simple, por lo tanto hay muchos niños que hablan por estas cosas y no tienen idea. De verdad que me dio lata cuando decían hagámosle un monumento o pongamos la cara en la camiseta de Colo Colo", dice.

"Si hoy día estuviera un Chano Garrido, un Fernando Astengo, un Leonel Herrera, un Atilio Herrera, Óscar Rojas, Raúl Sánchez ¿Estaría jugando? No, no es hacerle una critica, es ver un poco ver las características que tiene, alabar eso, ver los errores y decirle 'momentito cuidado que te trajimos para esto, ni no para que reemplaces a Valdivia, ni al Mati Fernández, ni a Costa cuando viene al medio'. Él tiene que cumplir su labor y eso lo hace bien", concluye.