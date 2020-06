Carlos Lampe desclasifica que estuvo cerca de fichar por Colo Colo: “Fue una posibilidad real, pero no se pudo dar”

El paso del portero Carlos Lampe por el fútbol chileno no pasó desapercibido, pues tuvo buenas campañas vistiendo los colores de Huachipato que incluso lo llevaron a estar en la órbita de Colo Colo, además de ser fichado por Boca Juniors.

En conversación con radio ADN desclasificó que el 2016 estuvo muy cerca de llegar al Estadio Monumental, pero que por diversas circunstancias el fichaje no se concretó.

“Después, de mis primeros seis meses en Huachipato, donde me fue bien, ahí hubo una posibilidad real. Yo no lo hablé, pero si lo hablé con los dirigentes y con mi representante, entonces era real. No se pudo dar, pero el hecho de estar tan poco tiempo en Chile y tener una posibilidad así de bonita, la verdad que fue lindo”, confesó.

El portero Lampe vistió la camiseta de Huachipato desde el 2016 al 2018. Luego pasó a Boca Juniors, donde fue el arquero suplente. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no es todo, porque en el mismo diálogo revela que está muy orgulloso por no recibir ningún gol de Esteban Paredes, máximo artillero del fútbol chileno, por el Campeonato Nacional

“Que Esteban (Paredes) no me haya hecho goles en los dos años y medio por el torneo también es algo bueno, porque es un goleador importante. Recuerdo que me tocó también en un partido taparle un penal y después verlo como máximo goleador allá son cosas que te gratifican, porque en ese partido le tapé un mano a mano, le atajé un penal y un tiro afuera del área. Entonces por ahí siempre ha habido con los buenos jugadores una buena rivalidad”, mencionó.

Eso sí, cabe mencionar, que Paredes sí le pudo convertir un gol al arquero boliviano, pues por la Copa Chile de 2016, en la llave de octavos de final ante Huachipato, el delantero marcó en la victoria por 3-1 en el Estadio Monumental.