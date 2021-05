Fernando Véjar ni en las tiras cómicas: los árbitros de la octava fecha del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional regresa luego de una semana de receso, debido a las elecciones del fin de semana pasado, y la comisión de árbitros dio a conocer los nombres de los jueces para los partidos de la octava fecha.

El damnificado, como era de esperarse, fue el réferi Fernando Véjar, de pésimo rendimiento en la derrota de Colo Colo ante Palestino, porque no cobró un penal para el Cacique, luego de ir a ver la jugada al VAR.

Para el duelo de los albos, que este domingo se miden ante Huachipato, el árbitro será Eduardo Gamboa, para el duelo que está pactado para las 15:00 horas en el estadio CAP.

Otro de los duelos destacados es el clásico entre Unión Española y Universidad Católica, el que se jugará en Santa Laura bajo el arbitraje de Cristian Garay.

Gamboa será el árbitro en el partido de Colo Colo - AgenciaUno

En tanto, Francisco Gilabert fue designado para el encuentro entre Universidad de Chile y Everton, a jugarse en el estadio El Teniente.

Los árbitros



SÁBADO 22 DE MAYO



Cobresal vs. Deportes La Serena

Árbitro: Cristian Droguett

Árbitro Asistente 1: Víctor Lara

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Fabián Aracena

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Leslie Vásquez



Ñublense vs. Curicó Unido

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Barrales

Árbitra Asistente 2: Marcia Castillo

Cuarto Árbitro: Rafael Troncoso

VAR: César Deischler

AVAR: Loreto Toloza



Santiago Wanderers vs. O'Higgins

Árbitro: Julio Bascuñán

Árbitro Asistente 1: Alan Sandoval

Árbitra Asistente 2: Cindy Nahuelcoy

Cuarto Árbitro: Omar Oporto

VAR: Christian Rojas

AVAR: Gabriel Ureta



Unión Española vs. Universidad Católica

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: José Retamal

Árbitro Asistente 2: Juan Serrano

Cuarto Árbitro: Nicolás Gamboa

VAR: Francisco Gilabert

AVAR: Cristian Andaur



DOMINGO 23 DE MAYO



Deportes Melipilla vs. Deportes Antofagasta

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Manuel Marín

Árbitro Asistente 2: Wladimir Muñoz

Cuarto Árbitro: Felipe Jara

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Gustavo Ahumada



Huachipato vs. Colo Colo

Árbitro: Eduardo Gamboa

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha

Árbitro Asistente 2: Sebastián Pérez

Cuarto Árbitro: Manuel Vergara

VAR: César Deischler

AVAR: Loreto Toloza



Universidad de Chile vs. Everton

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Roa

Árbitro Asistente 2: Carlos Venegas

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Christian Rojas

AVAR: Gabriel Ureta