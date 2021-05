Johnny Herrera destroza al jefe de los árbitros chilenos: "Lo encontré patético"

La gran polémica del pasado fin de semana la protagonizó Colo Colo, en su derrota ante Palestino, donde todas las miradas se las llevó el árbitro Fernando Véjar, quien no cobró un claro penal a favor del Cacique.

El presidente de la comisión de árbitros, Jorge Osorio, criticó abiertamente al juez por su determinación, lo que provocó el análisis del ahora comentarista Johnny Herrera, a quien no le gustaron sus palabras.

"Lo de Jorge Osorio lo encontré patético. Mandar al frente a un subordinado, empleado, no sé cómo se dirá. No sé si almorzó con (Jorge) Segovia, con eso del vox populi, que como la mayoría dijo que es penal, pensó que a este gallo hay que tirarlo a la hoguera", dijo el ex portero en TNT Sports.

Luego, el ex meta de Universidad de Chile y Everton siguió con su análisis, explicando que debe apoyar en vez de criticar.

"En cualquier relación si alguien se equivoca, entre comillas porque es interpretable, es tratar de apoyar y proteger, no tirarlos a los leones ante la crítica de todo el mundo", agregó.