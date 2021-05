Rambo Ramírez ve a Cortés de vuelta en la Roja: "Juega como arquero de equipo grande"

En la nómina de la Selección que entregó Martín Lasarte, una de las ausencias más llamativas fue al de Brayan Cortés, el arquero de Colo Colo que le cedió su puesto a Gabriel Castellón en esta convocatoria.

El portero de los albos era fijo en todos los procesos de Reinaldo Rueda, donde incluso debutó oficialmente cuando debió atajar ante Colombia en la segunda fecha, debido a las ausencias de Claudio Bravo y Gabriel Arias.

Por lo mismo, el ex guardameta del Cacique Marcelo Ramírez conversó con el sitio Dale Albo para comentar lo del iquiqueño, que deberá volver a ganarse la oportunidad de ir a la Roja con sus buenas actuaciones en Colo Colo.

"Ha ido creciendo, siento que ya no es el mismo que empezó a atajar en Colo Colo. Ahora lo veo más seguro, más entero, aparece en momentos difíciles y salvando a su equipo, como tienen que ser los arqueros de equipos grandes. Te pueden llegar dos o tres veces y ahí tienes que aparecer y salvar al equipo. Sus compañeros también están creyendo mucho más en él", indicó el popular Rambo, que en los años 90 destacó bajo los tres tubos.

Marcelo Ramírez asegura que Bryan Cortés volverá a la Roja por su desempeño en Colo Colo. Foto: Archivo

Defendió sus actuaciones indicando que lo mostrado el año pasado no puede ser parámetro. "Le tocó y empezó a jugar en tiempos difíciles, ahí cuesta destacar, para cualquiera dentro de la cancha. Cuando los equipos no andan bien, cuesta, esto no es un deporte individual, es algo más colectivo. Le tocó entrar en momento difíciles, muchas veces sin cometer errores terminaba perdiendo partidos", sostuvo.

Finalmente, Ramírez indicó que "tiene que estar tranquilo, mientras él mantenga un buen rendimiento en un equipo grande como Colo Colo, es cosa de tiempo que te llamen. Va a llegar sí o sí la selección, que siga atajando igual y tranquilo. Las cosas llegan, que esto no lo desespere".