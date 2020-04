Barticciotto y la salida de su amigo Mario Salas de Colo Colo: "No creo que le hicieran la cama, pero algo pasó entre el plantel y él"

El último entrenador oficial de Colo Colo fue Mario Salas, quien fe despedido del club por malos resultados y Blanco y Negro aún no encuentra a su reemplazante, porque Gualberto Jara sigue de interino.

Alguien que conoce de sobra al club de Macul es Marcelo Barticciotto, quien en diálogo con Las Últimas Noticias, analizó la salida de su amigo y ex compañero en el Cacique.

"Soy de la idea que hay que respetar los procesos, pero si no ganas es insostenible. Eso pasa ahora, sobre todo en los equipos grandes. Colo Colo no jugaba como a Mario le gusta. Nunca pasó y me llamó la atención", dijo en primera instancia el ahora comentarista de radio Cooperativa y ESPN.

Salas firmó por Alianza Lima - AgenciaUno

Pero el ex puntero nacionalizado chileno no se quedó ahí, porque agregó que "pienso que los futbolistas nunca van para atrás y que no les gusta perder. Cuando existen problemas no hay compromiso y eso se siente. A mí también me pasó, pero jamás pensé que me quisieron hacer la cama. Y no creo que a Mario le hicieran la cama, pero algo pasó entre el plantel y él".

"Mario es mi amigo y sigue siéndolo. Una vez hablé con él y después no quise molestar. Había que dejarlo tranquilo. A mí tampoco me hubiera gustado pasar por lo mismo. ¿Si le molestaron mis críticas? No creo. Él sigue siendo un amigo y entiende cuando uno ahora está en la vereda del comentarista", cerró sobre el tema.

El Barti conoce de sobra a Salas y al camarín de Colo Colo y su opinión es respetada en el Monumental.