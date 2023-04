Al histórico exjugador del Cacique no le gustó nada el partido ante Palestino, y a pesar de que ganaron 3-1 lamentó en Al Aire Libre en Cooperativa que el equipo de Gustavo Quinteros "no manejó la pelota ni fue protagonista", por lo que advierte que "eso a un técnico le preocupa".

Colo Colo sufrió pero venció 3-1 a Palestino por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2023 y se afirma en la zona alta de la tabla de posiciones, pero la victoria en un vacío Estadio Monumental no dejó conforme a Gustavo Quinteros. Así al menos lo detalló Marcelo Barticciotto, quien también repasó al Cacique a pesar de haber sumado tres puntos importantes.

En su rol de comentarista en el programa Al Aire Libre en Cooperativa, el histórico exjugador y exentrenador del Eterno Campeón detalló que "no fue un gran partido. Yo creo que fue el triunfo y un poco más". Eso sí, después dispara con todo y destaca que "inclusive, Gustavo Quinteros quedó muy disconforme".

"Después del partido, que me parece que lo leyó muy bien, dijo que no habían marcado bien, que en las pelotas cruzadas mientras jugó con línea de tres él le gritaba a los defensores que salgan un poco más, Palestino jugó con muchos volantes y en el segundo tiempo lo complicó, si bien no generó tantas ocasiones de gol pero lo fue haciendo retroceder", añade.

Tras eso, resalta que el Tino Tino "fue ganando el tema de la tenencia de la pelota, la manejó de mejor forma, y en el mejor momento de Palestino viene el segundo gol de Colo Colo. Los dos goles que termina haciendo Colo Colo fueron de contra".

"El segundo fue una contra que agarra mano a mano la defensa de Palestino con el pase de Bolados a Pizarro que termina haciendo el penal Collao, y el tercero más allá de ser una contra donde Palestino estaba jugado porque ya terminaba el partido, hay un error y la termina metiendo Oroz", complementa.

Así, lamenta que el Cacique "no manejó la pelota ni fue protagonista, y eso a un técnico le preocupa, aunque ganando uno siempre queda más tranquilo hay mucho tiempo para trabajar y queda con confianza, pero el segundo tiempo de Colo Colo no fue bueno".

Para cerrar, sufre porque con Quinteros "uno tiene que apostar. Si no va a jugar por afuera con los laterales volantes, que no lo hace. Lo empezó a hacer con Fuentes el primer tiempo en los primeros 15 minutos y después no pasó más, Bouzat prácticamente no pasa. Si no va a jugar por afuera tiene que tratar de jugar por adentro".

"De última empieza a jugar por adentro para intentar liberar los espacios que van por afuera, pero no hace ninguna de las dos cosas. No juega por adentro, Palacios no hizo un gran partido más allá de que está haciendo goles y eso es importante, y tampoco juega por afuera. Entonces a veces los delanteros quedan muy huérfanos, ayer tanto Benegas como Pizarro tienen que ser alimentados, no son delantero de salir a jugar tanto y apoyarse con los compañeros, tienen que ser apoyados y necesitan espacios pero Colo Colo no lo tuvo", concluyó.