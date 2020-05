Barticciotto relata su enorme gol ante Boca Juniors: "No lo hago nunca más"

En el fútbol se asume que el partido entre Colo Colo y Boca Juniors fue la final adelantada de la Copa Libertadores. Y después de que el Cacique cayera por 1-0 en la ida, ganó la revancha en el Monumental (3-1) y se quedó con el boleto a la definición por el título.

Pero ese partido del 22 de mayo de 1991 tuvo un actor protagónico y fue Marcelo Pablo Barticciotto, quien habilitó el 1-0 (obra de Rubén Martínez) y luego anotó el 2-0 parcial con un remate ajustadísimo en el segundo palo.

En su tribuna de Radio Cooperativa, Barti recordó la proeza. "Hacemos un movimiento ahí con Rubén Martínez, que va al primer palo. Yo venía de donde el Pato (Yáñez) tira el centro, desde la derecha, entonces le hago señas a Rubén para que pique al primer palo, porque venía al segundo palo", relata.

Marcelo Barticciotto recordó su emblemático gol ante Boca Juniors en 1991

"Nosotros hacíamos siempre ese movimiento con Mirko y eso también produjo una distracción en las marcas", asegura el ex delantero argentino.

La definición, con pierna derecha y el perfil cambiado, fue soñada para Barticciotto. "Yo sabía que la pelota iba a caer un poco lejos del arco, pero nunca pensé que no la iba a poder agarrar", recuerda El 7 del Pueblo.

"El tema es que después le pego de una forma extraña, porque de lógica era para dejarla pasar y darle de volea de izquierda, pero ahí se me iiba el arco muy lejos, se me salía mucho hacia afuera. En cambio, le pego, se mete arriba y sorprende al arquero, pero no lo hago nunca más", completa el orgulloso campeón de esa edición de la Copa Libertadores.

El duelo, que terminó en triunfo 3-1 para los albos, fue el anticipo de lo que pasaría dos semanas después, con Colo Colo levantando la Copa Libertadores por primera y única vez para un equipo chileno.