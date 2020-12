Fernando Cordero le responde duramente al Seremi de Salud: "¿Señor Francisco Álvarez, no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa?"

Francisco Álvarez, Seremi de Salud de Valparaíso, vuelve a enfrentarse a Unión La Calera. Si primero lo hizo denunciando una suplantación para eludir un pcr, ahora informó de que los cementeros tienen tres casos confirmados de coronavirus, seis probables y once contactos estrechos.

La noticia se viralizó rápidamente y a uno que no le cayó nada de bien las palabras de la autoridad sanitaria, fue a Fernando Cordero, que ocupó su cuenta de Twitter para hacer los descargos en contra del Seremi.

"Señor Francisco Alvarez, no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa ? Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien, no pensó la weaita antes de querer hacerse famoso!", escribió indignado el Chiqui.

El jugador de Unión La Calera además reclamó que "hace 3 semanas vienen poniéndonos problemas, hablando de suplantación que no existió, publicando la identidad de un compañero y sus resultados (prohibido por ley), ahora se mandan terrible cagada filtrando información nuevamente, aparte de hacer las cosas mal, son!"

Para el final, Cordero asegura que ningún jugador de Unión La Calera tiene los resultados de los exámenes.

"Aclarar y transparentar, el plantel no tiene idea de los resultados de los pcr y hace 2 días lo hicieron, encuentro una falta de respeto, que el laboratorio y la Seremi de Saludfiltren información sin informar a los afectados, se superan cada día por hacer todo mal", cerró.