El mundo del fútbol y la farándula tuvo un nuevo episodio con el quiebre de la relación entre Pablo Galdames y Vesta Lugg. En junio de este año se puso fin a un compromiso de cuatro años, saliendo ahora y en voz de la empresaria los motivos del alejamiento.

Fue en su cuenta de TikTok donde la ex Bkn desclasificó las razones del término de la relación, dejando en claro que hubo una infidelidad que terminó por gatillar todo.

“Le ofrecí varias veces una relación abierta y ninguna de las veces quiso. No podía estar con otra amándome a mí y no podía soportar que yo estuviese con alguien más. Finalmente decidió romperlo todo siéndome infiel”, afirmó la mujer.

En ese sentido, Lugg detalló su reciente tema “11 mil kilómetros”, afirmando que “la escribí pensando que estábamos terminando producto de la distancia, antes de saber que él me estaba siendo infiel. ¿Por qué los hombres son cobardes? Porque al final, quisiste hacerlo por ti, escondiéndome y tenerme esperándote”.

Posteriormente en conversación con Las Últimas Noticias, la mujer declaró que “(el tema) va dirigido a mí y a mi proceso de sanar. Me di cuenta que estaba protegiendo a otra persona al no ser transparente conmigo misma y aceptar que me había sido infiel. Quise reconocerlo de forma artística y públicamente”.

“Negué muchas cosas y creo que me pilló un poco desprevenida. Quería hacerlo todo bien, cuidarme en el proceso y cuidar a la otra persona también. Me di cuenta que a mí nadie me cuido y para mí era importante dialogar al respecto”, agregó.

A la hora de ser consultada sobre la monogamia, la artista declaró que “a medida que hemos crecido como sociedad, hemos ampliado las formas de vivir nuestra propia identidad”.

“La vida se mueve muy rápido y podemos amarnos mucho, y la monogamia en general es restrictiva. En el momento que tú levantas esas restricciones y permites esa libertad puede haber, a mi gusto, mucha conexión y profundidad en la relación desde un lugar libre. Nadie te obliga a hacer nada. Estás ahí porque quieres”, concluyó.

¿Dónde está jugando actualmente Pablo Galdames?

Tras un préstamo en el Cremonese de Italia , el volante chileno regresó al Genoa, club que es dueño de su pase y que actualmente milita en la Serie A. Lamentablemente el ex Unión Española todavía no ve acción en esta temporada 2023-24, siendo apenas suplente en tres de los ocho partidos de su club.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.