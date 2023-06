Hace 3 años, la modelo y cantante chilena, Vesta Lugg confirmó a través de sus redes sociales su noviazgo con el jugador Pablo Galdames del club Cremonense. Ahora, la artista intérprete de “Histeria” dio a conocer el término de su relación amorosa.

Vesta Lugg y el futbolista Pablo Galdames terminaron su relación y estos son los motivos

En conversación con Lun, Vesta Lugg señaló que entre ella y el futbolista “está todo bien y no hay ningún secreto que exponer. A Pablo le deseo lo mejor y espero verlo cumplir sus sueños”.

Estas palabras despejaron una serie de rumores que afirman infidelidad del futbolista hacia ella tras la publicación de una fotografía en la plataforma de instagram @infama.cl, donde aparece Pablo caminando junto a una chica.

Por el momento, el círculo cercano destaca que la joven influencer se encuentra actualmente en sus proyectos personales como el lanzamiento de su libro y de su nuevo disco: “esa es su prioridad ante todo. Ella no quiso vivir en Europa, dejar su carrera de lado y tampoco quiere quiere ser mamá. Las imágenes de Pablo que circulan por Internet son de un periodo donde la relación ya había finalizado“.

“Navegué mis inseguridades”: Vesta Lugg debuta como escritora

“Esta semana firmé el contrato con la editorial para sacar mi libro de negocios y finanzas“, anunció la cantante a través de una publicación en Instagram. Y es que, tras la incómoda presentación que tuvo como telonera en el show de Emilia Mernes en Movistar Arena, la cantante y modelo presentará su primer libro bajo del sello de una importante editorial.

“Esa semana firmé el contrato con la editorial para sacar mi libro de negocios y finanzas, vi cosas invisibles, tuve reuniones con mi sello y hablamos de la música que queremos lanzar, fui al estudio dos días y me sumé a la canción de una artista que admiro caleta y volví a traer a la vida una canción que le escribí a un placer culpable, trabajé mi fuerza de brazos para algún día si me cuelgan de un precipicio y tengo que levantar a otra persona – podré, me hicieron llorar de la felicidad, hice una campaña con una marca con la que he querido trabajar toda mi vida, navegué mis inseguridades”, relató en su cuenta de Instagram.