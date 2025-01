Johnny Herrera la hizo de nuevo. En medio de la presentación de la camiseta de Colo Colo, se mandó un comentario muy ácido que trajo muchas ronchas entre los fanáticos del Cacique.

“Parece pijama, de los que usaba mi mamá en los 60″, comentó el ex arquero de Universidad de Chile para burlarse de la nueva indumentaria que estrenó el elenco albo en el año de su centenario.

Un hecho que no pasó inadvertido en el panel de Todos Somos Técnicos de TNT, lugar donde emitió el comentario. Y fue su amiga Verónica Bianchi quien le paró los carros a Johnny.

“Sería una muy linda camisa de dormir. Como de seda”, le replicó para que no siguiera tirándole mala onda a la camiseta estrenada en el estadio Monumental.

Vero Bianchi defendió la camiseta de Colo Colo ante el ataque de Johnny Herrera

De hecho la periodista opinó todo lo contrario de Johnny Herrera. “Me gusta, es simple. Elegante”, manifestó la Vero para llevarle la contraria al ídolo de la “U”.

Publicidad

Publicidad

Lo mismo señaló por ejemplo Marcelo Vega, ex jugador de Colo Colo. “Está bonita, me encantó. Me gustaba más la Lada eso sí”, indicó por la emblemática camiseta de la Copa Libertadores de 1991.

El estreno de la camiseta de Colo Colo

Colo Colo va a lucir su camiseta nueva este domingo, en el partido que enfrentará a los albos con Peñarol, en Uruguay, en el torneo Serie Río de La Plata.

ver también Desde el Sifup condenan a Maximiliano Falcón: "Como futbolistas, no podemos..."

Los albos jugarán ante el gigante charrúa a las 22 horas en el estadio de Maldonado, en lo que será su estreno de la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

Luego enfrentará el miércoles a Huracán de Argentina, a las 20 horas, por el mismo certamen. El primer partido oficial debería ser la Supercopa, ante la “U”, partido que debe confirmarse para el fin de semana del 25 de enero.