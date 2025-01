Maximiliano Falcón ha generado un terremoto en Colo Colo. El defensa no se presentó a la pretemporada y sorprendió a los hinchas cuando se reveló una oferta para irse al extranjero. Dentro del Cacique, apuntan que se trata de una movida para que le suban el sueldo.

Ahora, Gamadiel García se refirió al tema y condenó la actitud de Falcón con Colo Colo. En Marca Personal de Radio La Metro, el presidente del Sifup (Sindicato de Futbolistas Profesiones de Chile) afirmó que no avala este tipo de presiones por parte de los jugadores.

“Es una medida que está reglamentada dentro de su contrato, es un activo de Colo Colo y es por eso que Colo Colo no lo va a despedir por ausentarse del trabajo. Ahora, no es bueno para la actividad que sucedan este tipo de cosas“, partió diciendo García.

“Si el jugador cree que tiene una mejor oferta o una mejor condición laboral para la siguiente temporada, son las instituciones las que se deben contactar entre ellas. No podemos, como futbolistas, generar medidas de presión cuando hay contrato vigente y Colo Colo ha pagado lo que corresponde“.

Sifup condena a Maximiliano Falcón en Colo Colo

“Nosotros, los defensores de los futbolistas, nos enojamos cuando los clubes no cumplen, así que no me puedo poner contento cuando un jugador a quien le pagan y cumplen lo acordado, no cumple con su actividad“, sentenció Gamadiel García, presidente del Sifup.

En Colo Colo, Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro, aseguró que el club ha cumplido con el defensor. “Nunca (hubo promesas), teníamos las cosas bastante claras y nunca tuvimos ningún problema al respecto“, dijo.

“Nos sorprendió mucho su actitud, en lo personal, conociéndolo y por su amor al club, es bien extraño. Se nos dijo que había una oferta, pero se nos mostró solamente un WhatsApp sin firma. No sé lo que hay detrás de todo esto, ojalá se solucione lo antes posible”, concluyó.