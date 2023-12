Unión Española decidió no renovar a Ronald Fuentes luego del Campeonato Nacional 2023, donde los hispanos terminaron en la décima posición y sin clasificar a una copa internacional. Ahora, el cuadro de Independencia busca un técnico para el 2024 y dos nombres nacionales aparecen en el radar.

Según pudo saber RedGol, Unión está interesado en Miguel Ponce y José Luis Sierra para continuar el camino con un DT chileno. Ponce viene de salir de la banca de Deportes Iquique, donde logró el ascenso, mientras que Sierra se encuentra sin club luego de terminar su ciclo en Al Wehda.

Ponce, de 52 años, completó su ciclo en Iquique luego de lograr el ascenso a Primera División. El Chueco comenzó el 2023 al mando del equipo y terminó la fase regular de la Primera B clasificado directo a las semifinales de la liguilla. En la definición, le ganó a Santiago Wanderers por el cupo a Primera.

Sierra, de 55 años, no dirige desde su salida de Al Wehda de Arabia Saudita. Pero tiene una rica historia con Unión: vistió los colores hispanos como jugador y entrenador, y ganó títulos en ambas facetas. Se despidió en 2015 como DT, aunque en 2021 tuvo una breve experiencia como director deportivo del club.

Al mando de Unión salió campeón del Torneo Transición 2013 y también la Supercopa que vino después, donde venció a Universidad de Chile. En nuestro país, el Coto también dirigió a Colo Colo, donde obtuvo un título como entrenador, y a Palestino, de donde salió en 2021.

Unión Española se despidió de Ronald Fuentes

La salida de Ronald Fuentes se oficializó dos días después de la última fecha del Campeonato Nacional 2023, donde Unión le ganó a Cobresal y le impidió dar la vuelta olímpica en el Santa Laura. Su despedida llegó en la forma de un comunicado que se difundió por las redes oficiales hispanas.

“El cuerpo técnico no seguirá ligado a nuestra institución luego de completar el vínculo contractual por una temporada. Como club queremos destacar el profesionalismo, la dedicación y compromiso tanto de Ronald como de todo su equipo técnico durante la temporada 2023”, dijeron.

“Somos conscientes del arduo trabajo realizado semana a semana con el objetivo de lograr buenos resultados junto al plantel de honor”, agregaron. En 2023, Fuentes dirigió 30 partidos del Campeonato Nacional, en donde ganó 10 encuentros, empató nueve y perdió 11.

Su futuro es una incógnita, pues siempre declaró que Unión tenía la prioridad para 2024. “La primera opción la tiene Unión. Cuando me digan no, seguramente llamaré a las radios para que me hagan entrevistas y dar a conocer mi situación, ya que no me manejo con representantes”, dijo antes de terminar contrato.

