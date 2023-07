El fútbol chileno sigue en una crisis que queda en evidencia con la pobre participación internacional. La situación tiene a todos preocupados y algunos, como Mario Salas, dan sus fórmulas para mejorarlo.

El Comandante analizó el mal momento que vive el balompié nacional y dejó en claro que se tocó fondo. Sin embargo, propuso un cambio total al formato para que así sea más entretenido y los clubes muestren un alza en comparación al resto del continente.

El plan de Mario Salas para levantar al fútbol chileno

Terminada la fase de grupos, sólo tres clubes lograron avanzar de fase y todos en Copa Sudamericana. Libertadores aún está lejos de la realidad de nuestro país y eso bien lo sabe Mario Salas, quien lamenta el momento que vive el fútbol chileno.

En conversación con ESPN, el Comandante dejó claro que no está nada de contento con el nivel que se ha mostrado hasta ahora. “Mi visión es crítica. A mí me encanta esto, vivo y me siento agradecido del fútbol, pero siento que en Chile estamos tocando fondo y necesitamos salir a flote. Y eso no es sólo los dirigentes, sino que todos los estamentos”.

En esa misma línea, Mario Salas recalcó que levantar el fútbol chileno es responsabilidad de todos. “Los entrenadores tenemos que ser exigentes, vivimos presionados por el resultado y nos olvidamos de la gente”.

“Los jugadores lo mismo, cada día ser más profesionales. Dentro de todas las críticas, a mí me genera algo el sistema de campeonato, porque hay mucha para y muy larga”, añadió.

Tras ello, Mario Salas detalló su plan para mejorar al fútbol chileno, con un cambio de formato que sume más jornadas. “Aquí un equipo juega 30 partidos en el año. Se tiene que competir más y entrenar menos. Uno ve ligas como la colombiana y creo que podemos tener 40 partidos”.

El fútbol chileno busca la manera de sacar la cara a nivel internacional, pero ya lejos del torneo más importante del continente. La Copa Sudamericana es un consuelo aún vigente, pero no puede ser el techo al que aspirar si se quiere pelear con los mejores.