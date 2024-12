Supercacho: delegación de Coquimbo no quiere la Supercopa en La Serena

La Supercopa, que enfrentará a Colo Colo y Universidad de Chile en el inicio de la temporada 2025, se ha vuelto todo un dolor de cabeza para la ANFP. El duelo ha recibido portazos de varias regiones y, cuando por fin aparecía una sede dispuesta a recibirlo, sale un nuevo problema.

Luego de varias semanas de incertidumbre, se conoció que la ANFP envió una solicitud para que el partido entre albos y azules se realice en La Portada de La Serena, el sábado 25 o domingo 26 de enero al mediodía. Así lo confirmo la alcaldesa de la comuna, Daniela Norambuena, en Radio ADN.

Sin embargo, este información fue recibida con sorpresa y rechazo por Galo Luna Penna, delegado presidencial de Coquimbo. “No hemos recibido una solicitud formal para que se realice este partido en La Serena, por tanto, no nos vamos a pronunciar sobre algo que no se ha formalizado”, dijo.

“Desde ya nosotros hemos planteado nuestra preocupación porque esto requiere de la coordinación y requiere de esfuerzos adicionales. Recordar que nosotros en verano tenemos muchos turistas, vamos a tener una cifra récord de turistas argentinos”, mencionó.

La Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile apunta a La Serena, pero la delegación de Coquimbo muestra gran preocupación respecto al evento | Photosport

Nuevo problema para la Supercopa 2025

“La cartelera de eventos masivos con los dispositivos de Carabineros ya está y, por tanto, un encuentro de estas características requiere que otros medios se desplieguen, externos a la región, porque nuestras capacidades regionales hoy día están ocupadas y destinadas al reforzamiento de todas las actividades estivales del verano”, reforzaron desde la Delegación Presidencial.

Anteriormente, Concepción y Temuco rechazaron recibir la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile. Por otro lado, el Cacique reforzó su intención de que se juegue en partidos de ida y vuelta. “Cualquier otra alternativa es problemática”, dijo Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, este miércoles.