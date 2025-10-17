Es tendencia:
¡Sorpresón en la Liga de Primera! Inédita marca de zapatillas vestirá a club campeón del fútbol chileno

Con miras al año 2026, firma de calzado aterriza en nuestro país para vestir a un grande de provincia.

Por Nelson Martinez

El fútbol chileno tiene nueva marca en popular club.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl fútbol chileno tiene nueva marca en popular club.

El fútbol chileno ha tenido novedades importantes en las últimas semanas con miras al 2026. Si ya se avisó la creación de un nuevo torneo, las noticias no paran para los equipos.

Esta vez, una inédita marca de zapatillas aterrizará en la Liga de Primera para vestir a un equipo que supo ser campeón del balompié nacional. Se trata de Skechers, icónica empresa de calzado.

De a poco la marca se ha metido en el mercado del fútbol sumando rostros como el goleador mundial Harry Kane. A su vez, ya visten otro equipo del torneo mexicano y ahora están listos para su estreno en la liga chilena.

Sorpresivo aterrizaje en el fútbol chileno

Según trascendió en las últimas horas, la marca de zapatillas Skechers será parte de la indumentaria de Everton de Viña del Mar para la temporada 2026 en el fútbol chileno.

Everton cambia de marca /Photosport

Everton cambia de marca /Photosport

“Se dijo en Pauta ayer. Everton tendrá a Skechers como sponsor el próximo año”, reveló el periodista de dicha radio, Coke Hevia. Y tiene sentido la movida, ya que el Grupo Pachuca tiene vínculo con la marca.

Justamente, el equipo cementero en México sorprendió esta temporada al ser vestido por la firma de zapatillas mundial, lo que rápidamente captó la atención de los ágiles hinchas chilenos.

Se espera que Everton haga público el cambio prontamente, tras vestir anteriormente marcas también vinculadas al fútbol mexicano como Pirma y Charly.

